Zwischenlösung für die Lange Luise in Magdeburg

Magdeburg - Der große Kran an der Langen Luise an der Erzbergerstraße in Magdeburg ist längst verschwunden. In der dunklen Jahreszeit kommt das Hochhaus insbesondere mit der Beleuchtung an den für die Bauzeit außen montierten Treppen zur Geltung. Neben normalen Wohnungen entstehen im Rahmen der Investition auch Wohnangebote, die sich speziell an Senioren richten.