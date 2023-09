Fahrbahnmarkierungen sollen in den nächsten Tagen jeweils nachts auf der Autobahn zwsichen Lostau und Magdeurg in Richtung Hannover aufgebracht werden. Vorsicht ist geboten. Der Startschuss fällt am 18. September 2023 gegen circa 21 Uhr. Hier ein Bild von dem betroffenen Abschnitt von einer früheren Einschränkung.

Lostau/Magdeburg - Für den rollenden Verkehr auf der Autobahn 2 im Jerichower Land in Richtung Magdeburg gibt es in den kommenden Tagen in den Nachtstunden neue Beeinträchtigungen. Darüber die Autobahn GmbH am frühen Montagabend, 18. September 2023. Der Startschuss fällt um circa 21 Uhr am 18. September.

Von da an jeweils bis früh 6 Uhr finden in jeder Nacht bis zum 22. September 2023 auf der Richtungsfahrbahn Hannover zwischen der Anschlussstelle Lostau und dem Autobahnkreuz Magdeburg Markierungsarbeiten statt.

Der Verkehr wird nach Angaben der Autobahn GmbH jeweils einstreifig an den Nachtbaustellen vorbeigeführt.