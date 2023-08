Zum 30. Mal haben die Oebisfelder Fußballer zur Sportwoche eingeladen. Mit rund 1500 Teilnehmern und Besuchern herrschte an vier Tagen auf dem Sportplatz am Gehege Hochbetrieb. Höhepunkt bildete am Sonnabend der Familientag.

Oebisfelde - Es waren vier Tage voller sportlicher Aktivitäten: verschwitzte Gesichter, leuchtende Kinderaugen und jede Menge Spaß. Die 30. Sportwoche des 1. FC Oebisfelde war ein voller Erfolg.

Dass ein Sturm das Festzelt eine Woche zuvor weggefegt hatte, störte da wenig. Denn zur Veranstaltung schien weitestgehend die Sonne und bescherte Teilnehmern und Besuchern vier Tage beste Voraussetzungen für Spiel, Spaß und Bewegung. Von Donnerstag bis Sonntag drehte sich auf dem Sportplatz am Gehege fast alles ausschließlich um das runde Leder. Fast. Denn auch Fans des Dartssports kamen auf ihre Kosten.

Höhepunkte gab es viele. Den Auftakt machte am Mittwoch das Turnier der Männer, bei denen der 2. Spieltag des Volksbank-Nordcups anstand. Einen Tag später konnten die Hortkinder bei Torwandschießen, Geschwindigkeitsmesser und Fußballspielen ihr Können zeigen. Für eine Riesenüberraschung sorgten das Bubble-Soccer, bei dem die Kids nicht nur am, sondern auch im Ball waren.

20 Jugendteams aus der gesamten Region am Start

Die E-Jugend des 1. FC Oebisfelde konnte sich am Ende gegen den TSV 1919 Kusey durchsetzen und gewann das Spiel mit 3:1. Ines Jachmann

Das Highlight bildete am Sonnabend der Familientag. Hier zeigten die G-, F-, E- und D-Jugendmannschaften ihr Können. Über 20 Teams aus der gesamten Region waren angereist. Angefeuert von Eltern, Großeltern, Geschwistern und Freunden, zeigten sie ihr Können auf dem grünen Rasen. Nachdem die E-Mannschaft des Gastgebervereins das erste Spiel noch mit 0:1 verlor, konnten sie das zweite Match gegen TSV 1919 Kusey mit 3:1 für sich entscheiden.

Die Kuseyer steckten die Niederlage schnell weg. „Gewinnen klappt nicht immer“, meinte Luca Wille. Der Junge spielt seit drei Jahren im Kuseyer Verein. Dass er mit seinem Team gerade verloren hatte, wurmte ihn ein wenig. Aber der Ehrgeiz blieb.

„Wenigstens ein Tor habe ich in diesem Turnier schon geschossen. Es sind ja noch ein paar Spiele.“ Bevor das Kusey-Team auf seinen nächsten Gegner traf, gab es eine kurze Lagebesprechung.

Der kleine Luis fand den großen Schirm viel spannender, als das Spiel. Dabei kickte gerade sein großer Bruder auf dem Rasen. Ines Jachmann

Die Motivation bei den Kleinen war hoch. „Dafür, dass wir gerade erst angefangen haben und aus der F-Jugend aufgestiegen sind in die E-Jugend, sind wir ganz zufrieden mit den Leistungen unserer Mannschaft“, sagte deren Trainer. Zuversichtlich zeigten sich auch die Oebisfelder. Seit vier Jahren kümmert sich das Trainergespann Christian Reinfeld und Achim Strauer um die Kinder. Die beiden sind mit den Leistungen ihrer Mannschaft mehr als zufrieden. „Wir haben durchaus Chancen auf einen Pokal. Das ist bisher ziemlich ausgeglichen.“ Am Ende schaffte es das Team auf Platz drei. Erfolgreich waren auch die jüngsten Teilnehmer, die G-Jugend. Frisch aus dem Kindergarten kickten die Kleinen fleißig mit. Da sie noch an keinem Punktspielbetrieb teilnehmen, war das Turnier bei der Sportwoche für sie etwas ganz Besonderes. Auch hier schaffte es die Gastgebermannschaft auf Platz zwei.

Auch neben den Plätzen wurde für die Kinder einiges geboten. Die aufgebauten Hüpfburgen sorgten für viel Spaß. Ines Jachmann

Natürlich ist eine Medaille samt Pokal super, aber dabei sein, mitmachen und Spaß haben, standen im Vordergrund. Sich mit anderen Teams messen, nach der Sommerpause wieder in den Spielmodus zurückfinden, bevor die Punktspiele starten, den Fußball nach außen tragen, Nachwuchs gewinnen und sportliche Aktivitäten – das stehe im Fokus der Sportwoche, sagte Olaf Heßler, Nachwuchsleiter beim 1. FC Oebisfelde. „Kinder müssen an den Sport herangeführt werden, brauchen Bewegung. Ob sie nun zu uns kommen oder zum Handball, ist egal. Hauptsache, sie machen Sport. So viel Kinder wie hier bei der Sportwoche sind in Oebisfelde sonst nie zusammen. Sie kommen von überall her, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt. Das ist einfach schön.“

Dartsturnier sorgt für reichlich Spannung

Sascha Kaulfuss konnte beim Dartsturnier die erste Runde für sich entscheiden. Ines Jachmann

Am Samstagabend sorgte das Dartsturnier für reichlich Stimmung. Im Vereinsheim flogen bis in den späten Abend die Pfeile und sorgten bis zur allerletzten Sekunde für Spannung. 20 Teilnehmer fanden sich dazu ein. Gespielt wurde 501 Master Out, was bedeutet, dass ein einzelnes Spiel (Leg) sowohl mit einem Double als auch mit einem Triple beendet werden kann.

Immer in Action: Matthias Polep, der die Besucher ständig über sämtliche Spielergebisse informierte oder wie hier, gerade neue Teams begrüßte. Ines Jachmann

Am Sonntag regierte wieder der Fußball. Das Testspiel der Männer des 1. FC Oebisfelde gegen die SG Lapautal bildete den Abschluss der Sportwoche.

Vereinsvorsitzender Matthias Polep zeigte sich am Ende der Sportwoche zufrieden: „Auch wenn es wieder viel Planung, Organisation, Hilfen und Nerven kostete, am Ende hat alles super geklappt. An vier Tagen haben wir 1500 Sportbegeisterte in Bewegung gehalten. Danke an alle Helfer, die beim Auf- und Abbau, der gesamten Organisation drumherum und beim Ausschank mit angepackt haben.“