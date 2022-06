Festumzug 30 Jahre Heimatverein Oebisfelde: Festumzug durch die Altstadt

Am 11. Juni 1992 wurde der Heimatverein Oebisfelde von 33 Frauen und Männern im Gasthaus an der Aller ins Leben gerufen. Exakt 30 Jahre sind seitdem vergangenen. Am Wochenende schauten die inzwischen 230 Heimatfreunde nicht nur zurück, sondern sie feierten mit den Oebisfeldern auch gemeinsam.