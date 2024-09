Konzentriert wartet das Team Preussen an der Startlinie.

Buchhorst - Die Buchhorster Feuerwehr hat 90-jähriges Bestehen gefeiert. Das Festwochenende begann mit dem Feuerwehrwettkampf um den Ohrepokal in der Disziplin „Löschangriff Nass“, der bereits zum siebten Mal in Folge stattfand.

Mit 13 Erwachsenen- und 14 Jugendmannschaften war der Wettkampf überaus gut besucht. Dabei konnte sich bei der Jugend die Mannschaft von Weddendorf II vor Dannefeld II und Hundisburg II durchsetzen. In der Frauenwertung gewann das Team aus Dannefeld, während bei den Männer- und Gemischtmannschaften das Team Preußen gewann. Dieses ist ein Zusammenschluss der Wehren Kloster Neuendorf und Roxförde für den Feuerwehrsport. Fahrendorf und Mannhausen als bestes Mixed Team folgten auf den Plätzen. Jedes Team konnte als Andenken eine Urkunde mit nach Hause nehmen, die ein Mannschaftsfoto beinhaltet.

Abschied von Klaus Gerike

Der Abend stand dann ganz im Zeichen des Jubiläums und wurde im Festzelt mit 125 Besuchern gefeiert. Unter Anwesenheit von Kreisbrandmeister Matthias Schumann, Frank Alvermann als Vorsitzenden vom Kreisfeuerwehrverband (KFV) Ohrekreis, Bürgermeister Marc Blanck (CDU), zahlreichen Ortsfeuerwehren und Buchhorster Gästen hielt Karsten Schulz eine Festrede, die auf die 90-jährige Geschichte der Feuerwehr Buchhorst zurückblickte. Besondere Ehre galt dem ehemaligen Stadtrat Klaus Gerike, der auch jenseits der Stadtgrenze für sein Engagement in so vielen Ehrenämtern geschätzt wird, für seine über 40-jährige Tätigkeit als Wehrleiter. Über 30 Jahre arbeitete er bei der Feuerwehr mit seinem Stellvertreter Wolfgang Wienecke zusammen. Bürgermeister Marc Blank nutzte die feierliche Veranstaltung, um Klaus Gerike ehrenvoll aus dem Stadtrat Oebisfelde-Weferlingen zu verabschieden.

Ehre für Matthias Konkiel

Kreisbrandmeister Schumann würdigte, dass Buchhorst mit 27 aktiven Kameraden eine sehr starke Feuerwehr gemessen an der Einwohnerzahl sei. In einem Flächenkreis wie dem Landkreis Börde kommen auch Ortsfeuerwehren aus kleinen Ortsteilen entscheidende Aufgaben zu. Im Anschluss würdigte Verbandschef Alvermann Matthias Konkiel mit dem Ehrenkreuz des KFV Ohrekreis. Matthias Konkiel war es, der ab 1997 als Jugendwart viele Jugendliche in der Feuerwehr ausbildete und sie später als Ortswehrleiter führte. Diese Generation bildet heute einen Großteil der aktiven Einsatzgruppe.

Das Festwochenende wurde vom sonntäglichen Frühstück abgerundet, das von der Blaskapelle Breitenrode musikalisch begleitet wurde. Dorffeste sind ein fester Bestandteil der ländlichen Kommunen und es hängt viel am Ehrenamt. Die Jugendarbeit steht deshalb für viele Vereine im Vordergrund. Bürgermeister Marc Blanck kündigte beim Schul- und Sozialausschuss an, dass die Mitarbeiter der Jugendbegegnungsstätte derzeit Konzepte erarbeiten, um die Jugend auf den Dörfern abzuholen. Für Vereine bietet sich die Möglichkeit des Dialogs, zu dem vor allem die Jugend eingeladen ist.