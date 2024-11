Vollgelaufene Garagen und Gestank: Der verschlammte Dorfteich in Etingen sorgt für Ärger. Doch seit sieben Jahren fühlt sich offensichtlich niemand für die Probleme zuständig. Das soll sich ändern.

Dorfteich in Etingen

Etingen - Seit Jahren gibt es in Etingen Ärger um den Dorfteich. Dieser müsste dringend entschlammt und gereinigt werden. Die Anwohner der angrenzenden Grundstücke klagen über vollgelaufene Garagen und Keller und verzweifeln daran, dass es scheinbar keine Zuständigkeit zu geben scheint. Zu DDR-Zeiten soll wohl regelmäßig einmal im Jahr eine Säuberung durch die Feuerwehr erfolgt sein, doch wann das letzte Mal tatsächlich der Dorfteich in einen akzeptablen Zustand versetzt wurde, weiß keiner mehr so genau.