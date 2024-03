Bauen Anwohner in Weferlingen verärgert: Kaputte Brücken und zerfahrene Wege

Anwohner vom Mühlenweg, am Umspannwerk und an der Neuen Mühle in Weferlingen müssen große Umwege hinnehmen. Die Überführungen sind marode und die löchrigen Straßen stehen unter Wasser. Ist eine Lösung in Sicht?