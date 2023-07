Die Arbeiten für die Seniorenwohnanlage Am Lehmweg in Oebisfelde kommen gut voran. Schon zum 1. September soll ein erster Teil eröffnet .

Bau der Seniorenwohnanlage Am Lehmweg in Oebisfelde kommt gut voran

Seniorenzentrum Am Schlüsselkorb in Gardelegen: Ein solches Gebäude in U-Form entsteht derzeit auch in Oebisfelde. Im September können die Ersten einziehen. Siegmar Riedel

Oebisfelde - Noch gleicht alles einer Großbaustelle. Doch in den zwei Gebäuden sind bereits etliche Handwerksbetriebe mit dem Innenausbau beschäftigt. In knapp zwei Monaten soll der erste Teil der Seniorenwohnanlage Am Lehmweg in Oebisfelde bezugsfertig sein. Betreiber Marc Pfeiffer zeigt sich zuversichtlich.

Vier Millionen Euro kostet der Bau. Investor ist die Drei FFF Immobilien GmbH aus Ivenrode. Die Bauleitung hat Rohde und Partner übernommen, dessen Geschäftsführer Marcs Bruder, Tim Pfeiffer, ist. Die Wohnanlage umfasst zwei Teile. Ein Gebäudekomplex besteht aus neun Reihenhäusern mit jeweils einer 50-Quadratmeter-Wohnung für zwei Personen sowie einem kleinen Garten. Dazu kommt noch ein Hauptgebäude mit 28 Einzelzimmern und Aufenthaltsräumen. Alles ist eingeschossig und barrierefrei. Zudem verfügen alle Wohnungen über eine Fußbodenheizung und extra breite Türen. In der Wohnanlage wird Servicewohnen für Senioren angeboten. Wer sich einmietet, kann verschiedene Hilfen zum Alltag in Anspruch nehmen. Baustart war im August 2022. Allein die Tagespflege verfügt über mehrere Räume. Zudem gibt es ein Zimmer für Ergo- und Physiotherapie, einen Ruheraum und zwei Pflegebäder.

Marc Pfeiffer, Betreiber der Senioren-Wohnanlage (rechts) und sein Bruder Tim, liegen gut im Zeitplan. Foto: Ines Jachmann

„Wir liegen gut im Zeitplan. Die Arbeiten schreiten zügig voran. Die Küchen in den Doppelapartments sind bereits eingebaut, der Fußboden in allen Räumen gelegt und auch die Bäder fast fertig“, erzählt Marc Pfeiffer. Auch bei den Einzelzimmern tut sich einiges. Hier hat eine Firma am Montag mit dem Aufbau der Küchen begonnen. 14 der insgesamt 28 Mini-Apartments sollen ebenfalls Anfang September bezugsfertig sein. Im großen Aufenthaltsraum im Hauptgebäude wurde jetzt der Boden gelegt. Die Möbelausstattung ist bestellt.

Alles sei im grünen Bereich. Trotz gestiegener Materialkosten und Handwerkermangel. „Die Preissteigerungen am Baumarkt hatten wir ja schon in unseren Planungen einkalkuliert. Die Finanzierung war im Vorfeld gut gesichert. Von dem Zinskollaps, der wenig später eintraf, waren wir somit nur leicht betroffen.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass das Unternehmen seit Jahren mit bewährten lokalen Handwerkern und Firmen zusammenarbeite.

Wohnungen für akut pflegebedürftige Menschen

Wohnraum für Senioren ist knapp. Seit Jahren steigt die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen. Auch in Oebisfelde. Die ersten Seniorenwohnungen seien bereits vermietet, berichtet Marc Pfeiffer. Viele der neuen Bewohner kämen aus dem Umland – von Klötze bis Wolfsburg. Das Motto des neuen Senioren-Wohnparks ist angelehnt an dem Firmennamen des Betreibers: „Hejmo – Heimat und Pflege“. „Wir sind eine kleine Einrichtung, wo sich die Menschen eher heimatlich fühlen, anders als das in einem großen Haus vielleicht möglich wäre.“

Kann sich jeder Senior einmieten? Die Einzelzimmer seien für akut pflegebedürftige Personen, die eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung brauchen, vorgesehen, sagt Pfeiffer. Die Doppel-Apartments sind für alle Älteren, die noch fit sind, geeignet. „Wobei sich das Wohnungsangebot vorrangig an Menschen mit Pflegegrad richtet.“

Und was kostet das betreute Wohnen in den Mietapartments? Der Preis setzt sich zusammen aus der Apartment-Miete, der Tagespflege, dem Personalbetreuungsschlüssel sowie der jeweiligen Inanspruchnahme hauswirtschaftlicher Dienste. „Ein Doppel-Apartment kostet 1000 Euro Warmmiete. Bei den Einzelzimmern kann ich es noch nicht abschließend kalkulieren, weil ich da noch in den Verhandlungen mit den Pflegekassen bin. Der Preis setzt sich zusammen aus der Apartment-Miete und einem pauschalen Eigenanteil der Pflegekosten. Dieser beinhaltet eine Kombination aus ambulanten Pflegeleistungen und der täglichen Betreuung in der Tagespflege. In etwa sind die Gesamtkosten vergleichbar mit dem Eigenanteil in einem vollstationären Pflegeheim.“

Was das Pflegepersonal angeht, sei die neue Seniorenwohnanlage für die Startphase „gut gewappnet“. Marc Pfeiffer zeigt sich zuversichtlich, dass zum ersten Quartal 2024 die Maximalbelegung der Wohnanlage erreicht sei. Mit der Eröffnung des ersten Teilstrang im September sei man auf einem guten Weg.