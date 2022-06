Bennet Rosburg lebt in Döhren und ist „Landwirt aus Leidenschaft“

Eins der Gebäude auf dem Hof am Ortsrand von Döhren hat Bennet Rosburg zur Werkstatt gemacht. Der Land- und Baumaschinenmechatroniker repariert alles selbst, was möglich ist. Auch die meisten Arbeiten an den Gebäuden vom Pflastern bis Dacherneuern bewältigt er mit seinem Bruder Dustin allein.

Foto: Marita Bullmann