Breitenrode/Grafhorst - Die Feier zum 35. Jahrestag der Grenzöffnung zwischen Breitenrode und Grafhorst lockte viele Besucher aus beiden Orten an. Rund 50 Personen versammelten sich am vergangenen Sonnabend am ehemaligen Grenzübergang bei trübem Dezemberwetter und erinnerten sich an den Morgen des 23. Dezembers 1989, als um 6 Uhr in der Früh auch in Grafhorst die ersten Trabis die Grenze nach Westen passierten. Die Blaskapelle Breitenrode untermalte die Reden der Ortsbürgermeisterin von Oebisfelde, Bogumila Jacksch (UWG), und des Bürgermeisters von Grafhorst, Torben Berndt (CDU), die noch einmal an die heute unvorstellbare Situation von damals erinnerten.

