Das historische Gebäude in der Oebisfelder Altstadt soll umfassend modernisiert werden. Um das Projekt fristgerecht umzusetzen, muss nun schnell gehandelt werden. Ein entscheidendes Votum im Stadtrat stellt dafür die Weichen.

Anja Albrecht vom Architekturbüro Seidl & Heinecke bei der Präsentation des aktuellen Konzeptes.

Oebisfelde - Lange war es still um das Oebisfelder Rathaus. Viele andere wortwörtliche Baustellen hatten erst einmal Vorrang. Nun drängt die Zeit und es müssen Beschlüsse gefasst werden, denn die Stadt Oebisfelde-Weferlingen plant schon länger eine umfassende Sanierung und Erweiterung ihres historischen Rathauses in Oebisfelde.