In Oebisfelde sind 37 barrierefreie Wohnungen für Senioren entstanden. Die Anlage Am Lehmweg ist seit wenigen Wochen bezugsfertig. Trotz Krise konnte das Projekt innerhalb eines Jahres realisiert werden. Ein Kraftakt.

Oebisfelde. - Noch sind nur wenige Mieter in die neue Seniorenwohnanlage Am Lehmweg in Oebisfelde eingezogen. Doch Betreiber Marc Pfeiffer ist zuversichtlich. Beim Tag der offenen Tür, zu dem er gemeinsam mit seinem Bruder Tim und Vater Detlef am Sonnabend eingeladen hatte, war das Interesse jedenfalls groß.