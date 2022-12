Eickendorfer Kirche wird zur Bühne: Wenn der Wolf im Altersheim landet

Was machen märchenhafte Gestalten, eine Boygroup und andere zauberhafte Wesen in der Eickendorfer Kirche? Welche Aufgabe hat der Esel? Engagierte Bewohner des Ortes lösen die Rätsel.

Eickendorf - Die Dorfkirche verwandelt sich in ein Altersheim. Vor dem Altar sitzen fünf ältere Herrschaften an einem Tisch. Über die Beine haben sie die Decken gelegt. Es ist allerdings keine gewöhnliche Altersresidenz, sondern eine für Märchenfiguren. Sie schlürfen also gemeinsam im Aufenthaltsraum des Seniorenheimes Kaffee und Suppe.