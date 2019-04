Ganoven brachen in Oebisfelde in zahlreiche Gartenlauben ein. Gestohlen wurde aber wohl kaum etwas.

Oebisfelde l Eingebrochen wurde unter anderem in Lauben der Parzellen an der Magdeburger Straße sowie die Anlagen des Kleingartenvereins Oebisfelde an der Salzwedeler Straße und an der Straße zum Klärwerk. In einem Fall konnte ein vermutlicher Täter von einem Garteneigentümer fast gestellt werden.Simone und Michael Reichert verbringen sehr viel Zeit auf ihrer Parzelle an der Salzwedeler Straße. Gemütlich haben sie es sich dort gemacht. Zur Gemütlichkeit trägt seit zehn Jahren auch Hundedame Abby bei. Doch am frühen Ostermontag war es mit der Gemütlichkeit vorbei. Dazu Simone Reichert: „Gegen 2.45 Uhr hat Abby angeschlagen. Ich bin aufgestanden und habe mich umgeschaut. Schließlich bemerkte ich auf dem Nachbargrundstück Lichtschein. Offenbar von einer Taschenlampe, denn der Schein wanderte hin und her. Mir war im Prinzip sofort klar, dass es sich um einen Einbruch handeln muss. Daraufhin weckte ich meinen Mann.“

Nachdem sich Michael Reichert angezogen hatte, Schritt er zur Tat. „Der Einbrecher hatte inzwischen das Nachbargrundstück verlassen. Er befand sich auf dem Hauptweg der Anlage und leuchtete von dort auf unsere Parzelle. Dann stieg er jedoch in den uns gegenüberliegenden Garten ein. Daraufhin habe ich ihn angesprochen und er hat augenblicklich das Weite gesucht“, erzählte Michael Reichert und merkte an: „Verfolgen konnte ich ihn nicht. Er hat eine unglaubliche Schnelligkeit an den Tag gelegt, ist praktisch wie ein Känguru über die Gartenzäune gehüpft.“

Das Merkwürdige bei den Einbrüchen in die Gärten des Gartenvereins ist, dass fast nichts gestohlen wurde. Auch nicht bei Familie Reicherts Nachbarn Stefan Velke. Aber es entstand Sachschaden. „Der Einbrecher hat bei mir zwei Türen demoliert, aber nichts mitgehen lassen“, informierte Gärtner Velke.

Ähnlich sah es in der zweiten Anlage des Vereins an der Straße zum Klärwerk aus. Die wurde in der Nacht zum Ostersonntag heimgesucht. Dort wurden der oder die Täter jedoch nicht gestört. Resultat: An über 20 Lauben entdeckten Eigentümer und Polizeibeamte Einbruchspuren, die teilweise erheblich waren. Doch auch dort wurde so gut wie nichts entwendet. Selbst eine Kassette mit etwas Bargeld blieb unangetastet. Vermisst wird von einem Gärtner allerdings ein Luftdruckgewehr, das noch aus DDR-Produktion stammt.

Fünf Anzeigen nahm die Polizei indes in der Gartenanlage an der Magdeburger Straße auf. Dort wurden von noch Unbekannten ebenfalls Lauben aufgebrochen. Der oder die Verursacher ließen unter anderem Alkohol mitgehen.

Laut Polizei wurden auch Einbrüche in Gärten an der Klötzer Straße beziehungsweise Stürholzgarten gemeldet. Wie Polizeihauptkommissar Enrico Grube vom Polizeirevier in Haldensleben informierte, verfolgen die ermittelnden Kripo-Beamten inzwischen eine heiße Spur. „Am Montag, 22. April, wurde auch in die Jugendbegegnungsstätte an der Klötzer Straße eingebrochen. Die Tat wurde gegen 4.07 Uhr bemerkt. Der Täter konnte flüchten, hinterließ aber äußerst belastende Spuren“, so der Hauptkommissar.