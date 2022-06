Neuer Eigentümer Einkaufszentrum in Oebisfelde soll für die Zukunft fit gemacht werden

Was passiert mit dem Einkaufszentrum (EKZ) in der Magdeburger Straße in Oebisfelde? Abriss, Neubau oder Sanierung? Die Gerüchteküche brodelt. Fakt ist – es gibt einen neuen Eigentümer. Die Edeka Minden-Hannover hat die Immobilie des Bestandsmarktes, ohne die Tankstelle, gekauft.