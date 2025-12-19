Das Kommunalverfassungsgesetz in Sachsen-Anhalt hat sich geändert. Das zwingt auch den Stadtrat, seine Geschäftsordnung anzupassen. Für die Einwohner in Oebisfelde-Weferlingen gelten nun neue Regelungen in der Fragestunde.

Ruhe vor dem Sturm: Vor dem Beginn der Stadtratssitzung wartet Stadtratsvorsitzender Marko Alex (CDU) noch auf weitere Stadträte.

Oebisfelde. - Mit der Zustimmung des Stadtrates Oebisfelde-Weferlingen am Dienstag sind die Regeln für Einwohnerfragestunden in der Stadt neu und einheitlich gefasst worden. Anlass dafür war eine Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. Dieses schreibt vor, dass die Einwohnerfragestunde wieder direkt in der Geschäftsordnung des Stadtrates geregelt werden muss und nicht mehr in der Hauptsatzung der Kommune.