Schule Einzug in Schulneubau am Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums verschiebt sich

Die Arbeiten für den Schulneubau am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen schreiten voran. Wann die Schüler in das Gebäude einziehen können, ist offen. Geplant war der Einzug zum Ende dieses Jahres. Die dortige Straßensperrung ist auf dem Prüfstand.