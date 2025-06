Das Kindereisenbahnfest in Oebisfelde begeistert Klein und Groß gleichermaßen. Was Michael „Stone“ Frank mit Freunden alles auf die Beine gestellt hat.

Oebisfelde - Mit etwas Zittern ging es los beim Kinderfest am Sonntag, denn das Wetter wollte sich nicht so richtig festlegen, pendelte sich aber schnell ein und ab 11 Uhr war es ein reges Kommen und Gehen an der Alten Ladestraße am Bahnhof in Oebisfelde.