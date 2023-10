Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oebisfelde/Etingen - „Wir sind enttäuscht. Ein Beschluss zur Schließung der Etinger Kita steht heute auf der Tagesordnung des Stadtrates. Wir haben damals, als der Anbau für die Kita in Rätzlingen genehmigt wurde, gefragt, ob es vorgesehen sei, die Etinger Kinder auch in Rätzlingen zu betreuen und die Etinger Kita zu schließen. Es hieß ,Nein’. Jetzt scheint genau das einzutreten, was wir immer befürchtet haben“, sagt Anja Evers aus Etingen. Gemeinsam mit anderen Eltern steht sie als Mutter von zwei Kindern vor der Oebisfelder Burg, in der der Stadtrat die Entscheidung treffen wird.