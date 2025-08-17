weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Feuerwehr: Fusion von vier Ortswehren sorgt für Verbitterung unter den Kameraden

Der Stadtrat von Oeisfelde-Weferlingen hat die Zusammenführung von vier Ortswehren beschlossen. Das sorgt in Kathendorf, Etingen, Eickendorf und Rätzlingen nicht für Freude. Warum musste die Fusion erfolgen?

Von Cedar D. Wolf Aktualisiert: 17.08.2025, 14:06
Viele Kameraden sind zum Richtfest am Feuerwehrgerätehaus Mitte erschienen. Es scheint trotz allem eine Zweckehe zu bleiben.
Viele Kameraden sind zum Richtfest am Feuerwehrgerätehaus Mitte erschienen. Es scheint trotz allem eine Zweckehe zu bleiben. Foto: Cedar D. Wolf

Oebisfelde. - Die Entscheidung ist gefallen: Die Ortsfeuerwehren Rätzlingen, Kathendorf, Etingen und Eickendorf werden zur neuen „Ortsfeuerwehr Mitte“ mit Standort in Kathendorf zusammengelegt.