Feuerwehr Fusion von vier Ortswehren sorgt für Verbitterung unter den Kameraden

Der Stadtrat von Oeisfelde-Weferlingen hat die Zusammenführung von vier Ortswehren beschlossen. Das sorgt in Kathendorf, Etingen, Eickendorf und Rätzlingen nicht für Freude. Warum musste die Fusion erfolgen?