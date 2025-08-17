Feuerwehr Fusion von vier Ortswehren sorgt für Verbitterung unter den Kameraden
Der Stadtrat von Oeisfelde-Weferlingen hat die Zusammenführung von vier Ortswehren beschlossen. Das sorgt in Kathendorf, Etingen, Eickendorf und Rätzlingen nicht für Freude. Warum musste die Fusion erfolgen?
Aktualisiert: 17.08.2025, 14:06
Oebisfelde. - Die Entscheidung ist gefallen: Die Ortsfeuerwehren Rätzlingen, Kathendorf, Etingen und Eickendorf werden zur neuen „Ortsfeuerwehr Mitte“ mit Standort in Kathendorf zusammengelegt.