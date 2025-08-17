Die Stadt Schönebeck lud am Wochenende zum 33. Bierer-Berg-Fest ein. Stargäste waren Björn Martins, Linda Feller und Stefanie Hertel. Die drei Künstler haben übrigens etwas gemeinsam.

Am Sonntagnachmittag war Stefanie Hertel auf dem Bierer Berg in Schönebeck. Wer sie verpasst hat, bekommt in diesem Jahr noch zweimal Gelegenheit, sie bei Veranstaltungen zu sehen: Am 15. November ist sie in Magdeburg und am 6. Dezember in Aschersleben.

Schönebeck. - Besser hätte es am Wochenende gar nicht laufen können. Mit Temperaturen im angenehmen Bereich fand auf dem Bierer Berg das 33. gleichnamige Fest statt. Dabei standen am Sonnabend die Schlagerstars Björn Martins und Linda Feller auf der Bühne. Am Sonntagnachmittag zog Stefanie Hertel Hunderte Besucher an.