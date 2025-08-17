Monatelang hat Peter Jensen, Haustechnikgroßhandel für Sanitär, Heizung, Ofenbau und Küchen, seinen Standort in Stendal umgebaut. Warum dieser Schritt notwendig war.

Vom Gebäude bis zum Bad - das ist neu bei Peter Jensen in Stendal

Was Peter Jensen, der Haustechnikgroßhandel für Sanitär, Heizung, Installation, Industriearmaturen, Ofenbau und Küchen in Stendal erneuert hat, erklärt Teamleiter und langjähriger Mitarbeiter Oliver Tirpitz.

Stendal - Wer Bad, Küche oder Heizung erneuern möchte oder Ersatzteile sucht, wird bei Peter Jensen fündig. Das Unternehmen hat in den vergangenen Monaten seinen Standort in Stendal runderneuert. Das erwartet die Kunden an der Osterburger Straße 64.