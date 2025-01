Nach der Insolvenz des Bauunternehmens muss für den Bau des Gerätehauses Mitte in Kathendorf eine neue Firma gefunden werden. Die Stadt hofft auf eine Fristverlängerung für die Fördermittel.

Fördermittel in Gefahr: Feuerwehr-Neubau in Kathendorf liegt auf Eis

Aktuell ruht die Baustelle fürdas neue Feuerwehrhaus in Kathendorf. Die Baufirma hat Insolvenz angemeldet.

Kathendorf. - Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Mitte in Kathendorf steht vor unerwarteten Herausforderungen. Nachdem der beauftragte Rohbauunternehmer Insolvenz angemeldet hatte, beschloss der Bau- und Vergabeausschuss der Stadt Oebisfelde-Weferlingen noch im Dezember des vergangenen Jahres die Kündigung des Vertrags. Diese wurde am 20. Dezember 2024 an das Unternehmen übermittelt.