Der Reit- und Fahrverein (RFV) Breitenrode hat eine neue Vorsitzende: Kristina Kretschmann aus dem Bördedorf wurde gewählt.

Breitenrode l Damit endete die Ära der Gründungsmitglieder Uschi Emmerich-Elsner sowie Ehemann und Schatzmeister Dr. Uwe Elsner, die in Kürze nach Bayern wegziehen.

Diese Jahreshauptversammlung gipfelte in der Verabschiedung dieser beiden Urgesteine. Der Laudatio zur Verabschiedung war zu entnehmen, dass das Ehepaar zu Beginn der 1990er Jahre den „Drömlingshof“ gekauft und neu aufgebaut hatte. Mit sieben Mitgliedern begann im Februar 1994, immer unter maßgeblicher Förderung der Familie Emmerich-Elsner, die Erfolgsgeschichte des RFV Breitenrode.

Landesweit größter Reitsportverein seit 2012

Aufgrund eines grundhaften, bis hin zum professionellen Spring- und Dressurtraining ausgerichteten Reitsportangebots nahm der Zuspruch von Pferdefreunden aller Altersgruppen kontinuierlich zu, bis 2012 der bis heute größte Reitsportverein im Land entstanden war.

Zum erfolgreichsten im Portfolio zahlreicher Aushängeschilder des Vereins avancierte Laura Elsner. Die auf Bundesebene geachtete und mehrfache Landes- und Vizelandesmeisterin im Dressurreiten blieb in all den Jahren die „zum Anfassen für alle Altersgruppen“ beliebte Ratgeberin und Trainerin. Auch sie verlässt nun Breitenrode in Richtung Magdeburg, wo sie studiert, nicht ohne den herzlichen Dank von Freunden und Mitgliedern am Freitag entgegennehmen zu können.

Drömlingshof bleibt Vereinsmittelpunkt

Ihren Eltern wurde nach dem offiziellen Ausscheiden ebenfalls eine besondere Wertschätzung zuteil: Sie wurden zu Ehrenmitgliedern des RFV Breitenrode ernannt. Weil diese 26 Jahre an der Spitze des Vereins eine Herzensangelegenheit waren, spendeten „Uschi und Uwe“ dem Verein 5000 Euro. Uschi Emmerich-Elsner, die mehr als 350 Siege und Platzierungen in Turniersportprüfungen der Leistungsklassen E bis S vorweisen kann, wird noch bis zur Neuwahl im kommenden Jahr Dressurbeauftragte des Landes bleiben. Oebisfeldes Pfarrer Wolfgang Schwarzer bedankte sich beim Verein und Uschi Emmerich-Elsner für die vielfache wie jahrelange Unterstützung.

Der RFV Breitenrode steht strukturell wie leistungsbezogen vor einem Neuanfang. Die neuen Besitzer des „Drömlingshofs“, Rolf und Carina Kaltenbrunn aus Kästorf, streben nach eigenen Aussagen im Verlauf der Versammlung allerdings eine enge Beziehung mit dem Verein an. Sagten zu, dass der Vereinssport wie auch der Stammsitz des Vereins auf dem „Drömlingshof“ sein Zuhause haben soll. Carina Kaltenbrunn selbst übernahm am Freitag im Verein die Aufgaben für Ausbildung und Organisation.

Die Jahreshauptversammlung verlief bei strahlendem Sonnenschein auf dem Turnierplatz unter Einhaltung der Corona-Schutzregelungen reibungslos und offen. Zuvor hatte die scheidende Vorsitzende Emmerich-Elsner persönlich vor der Kulisse der 102 von aktuell 216 Mitgliedern Thomas Lindemann und Felix Brüggemann, sowie Marion Woykos in Abwesenheit verabschiedet. Finanziell ist der Verein gut aufgestellt, obwohl die Reitanlagen in 2019 für mehr als 7000 Euro saniert worden waren.

Wie die neue Vorsitzende Kretschmann informierte, werden die Veranstaltungen, Ausbildungen und Dienste der Mitglieder zu den bekannten Terminen weitergeführt.