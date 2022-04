Aktion Großbaustelle auf dem Gelände der Kita in Oebisfelde

Das Außengelände der Kindertagesstätte Regenbogenland in Oebisfelde gleicht am Mittwoch einer Großbaustelle. Über 70 Helfer sind im Einsatz, große und kleine. Sie meckern nicht, sie packen an. Begleitet von einer Fernsehkamera.