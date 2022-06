Große Chance für kleine Kirche in Döhren

Ein Architekturbüro hat begonnen, die bauliche Substanz der St.-Marien-Kirche in Döhren zu untersuchen. In den nächsten Jahren soll nicht nur das Gebäude saniert werden, sondern die Dorfbewohner haben sich einige Aktionen einfallen lassen, um an Spendengelder zu kommen.

Döhren - Mit einem kleinen österlichen Fest will die Kirchengemeinde Döhren ins neue Jahr starten. In den vergangenen Jahren war das wegen der Corona-Pandemie leider nicht möglich. Jetzt aber setzt der Gemeindekirchenrat (GKR) darauf, dass das Ostereiersuchen und -trudeln rings um die Kirche stattfinden kann. Geplant ist dieser Jahresauftakt am Sonntag, 10. April. Nach einer Andacht in der Kirche soll es draußen vor allem für kleine Gäste spannend zugehen. Aber auch für die großen Besucher wird der Nachmittag Unterhaltsames bringen.