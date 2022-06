Prävention Grundschüler in Oebisfelde üben für den Ernstfall

Vor einigen Jahren hat die Unfallkasse des Landes Sachsen-Anhalt Alarm geschlagen. Denn an der Grundschule An der Aller wurden aufgrund sozialen Fehlverhaltens mehr Verletzungen als üblich gemeldet. Um dem entgegenzuwirken, wurde ein Projekt installiert. Was hat es bisher gebracht?