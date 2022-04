Lesezeit Herbstzeit ist Lesezeit - Bibliotheken in Oebisfelde-Weferlingen haben Bücherangebot neu sortiert

Es ist Herbst. Die Tage werden kürzer. Draußen stürmt und regnet es. Die Couch ist wieder angesagt. Eingemummelt in eine Decke, dazu ein heißes Glas Tee steht der Gemütlichkeit nichts mehr im Wege. Fehlt nur noch ein gutes Buch. Und das findet sich in einer der drei Stadtbibliotheken in Oebisfelde, Weferlingen oder Rätzlingen.