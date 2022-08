Hitze in Kathendorf und Oebisfelde: Algengefahr für Hund und Katze beim Baden

Larissa Untermann lässt ihre drei Hunde nicht allein. Bei der Hitze am Wochenende sitzen Dala, Hildegard und Fräulein der Rasse Deutsch Drahthaar im kühlen Container. Von dort aus sorgt die Wolfsburgerin am Computer für einen reibungslosen Ablauf des Reitturniers in Zobbenitz.

Foto: Anett Roisch