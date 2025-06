Zum bereits 18. Mal ist Walbeck sommerlicher Gastgeber für Hunderte Besucher. Sie feiern an der historische Stiftsruine die Irisch-Keltische Mittsommernacht.

Festival in Walbeck

Walbeck - Die Kelten sind zurück. Am letzte Juni-Wochenende verwandelte sich die historische Stiftsruine in Walbeck bereits zum 18. Mal in ein lebendiges Festivalgelände voller Musik, Magie und mittelalterlichem Flair.