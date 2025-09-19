EIL
Süße Momente in der Börde Kaffee, Kuchen und ganz viel Herz: Wo Sonntage noch nach Heimat schmecken
Ob in der Alten Marktschänke in Walbeck, im Burgcafé in Oebisfelde oder auf dem Naturcampingplatz in Wassensdorf – hier steckt mehr hinter Kaffee und Kuchen, als auf den ersten Blick vermutet wird.
Walbeck/Wassensdorf/Oebisfelde - Auch wenn viele traditionelle Gasthäuser in den letzten Jahren ihre Türen geschlossen haben, ist die Lust auf einen gemütlichen Sonntagskaffee geblieben. Wer mit offenen Augen über Land fährt, entdeckt sie noch: liebevoll geführte Cafés und rege Initiativen in Gemeindehäusern.