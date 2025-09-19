Süße Momente in der Börde Kaffee, Kuchen und ganz viel Herz: Wo Sonntage noch nach Heimat schmecken

Ob in der Alten Marktschänke in Walbeck, im Burgcafé in Oebisfelde oder auf dem Naturcampingplatz in Wassensdorf – hier steckt mehr hinter Kaffee und Kuchen, als auf den ersten Blick vermutet wird.