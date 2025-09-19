weather wolkig
  4. Süße Momente in der Börde: Kaffee, Kuchen und ganz viel Herz: Wo Sonntage noch nach Heimat schmecken

Süße Momente in der Börde Kaffee, Kuchen und ganz viel Herz: Wo Sonntage noch nach Heimat schmecken

Ob in der Alten Marktschänke in Walbeck, im Burgcafé in Oebisfelde oder auf dem Naturcampingplatz in Wassensdorf – hier steckt mehr hinter Kaffee und Kuchen, als auf den ersten Blick vermutet wird.

Von Anett Roisch. Aktualisiert: 19.09.2025, 17:09
Martin Krems-Möbbeck (v.l.), Vorsitzender des Heimatvereins, Petra Gericke, Veronika Bernsdorf, Susi Möbbeck, Yvonne Lotsch und Ingolf Gericke bieten nicht nur Kuchen an, sondern auch ein Stück gelebte Dorfgemeinschaft. Sie gehören zum engagierten Team des Sonntagscafés in der Alten Marktschänke in Walbeck. Foto: Anett Roisch

Walbeck/Wassensdorf/Oebisfelde - Auch wenn viele traditionelle Gasthäuser in den letzten Jahren ihre Türen geschlossen haben, ist die Lust auf einen gemütlichen Sonntagskaffee geblieben. Wer mit offenen Augen über Land fährt, entdeckt sie noch: liebevoll geführte Cafés und rege Initiativen in Gemeindehäusern.