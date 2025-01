Die Stelle des Pfarrers in Oebisfelde muss neu besetzt werden. So lange das nicht geschehen ist, muss improvisiert werden. Wie die Gemeinde das macht.

Oebisfelde. - Die Kirchengemeinde in Oebisfelde improvisiert seit einigen Monaten. Pfarrer Wolfgang Schwarzer ist nach 20-jährigem Dienst in den Ruhestand gegangen, doch die Gottesdienste in Oebisfelde und Gehrendorf laufen beständig weiter. Nicht zuletzt dank des unermüdlichen Einsatzes der Ehrenamtlichen vor Ort und der Unterstützung von Gastpfarrern. „Um eine Stelle zu besetzen, müssen bestimmte Formalien eingehalten werden“, erklärt Heidrun Möllmann vom Kirchengemeinderat, „Wir haben Wolfgang Schwarzer nun offiziell verabschiedet und die Stellenausschreibung ist veröffentlicht.“

Bei seinem vorletzten Gottesdienst taufte Pfarrer Schwarzer die jüngste Tochter des Bürgermeisters von Oebisfelde-Weferlingen, Marc Blanck (CDU), um dann eine Woche später verabschiedet zu werden. Seither übernimmt Pfarrer Thomas Piesker aus Steimke einen Teil der Aufgaben. „Wir haben aber auch hin und wieder Gastpfarrer hier in Oebisfelde, denn alles kann er natürlich nicht abdecken, er hat ja auch noch seine eigene Gemeinde“, betont Möllmann und fügt hinzu: „Diese Gäste bleiben unterschiedlich lang vor Ort, aber wir haben eine nette kleine Unterkunft eingerichtet, die zwar bescheiden ist, aber trotzdem gemütlich.“ Diese kleine Wohnung im Stil einer Ferienwohnung gibt Pfarrern, die vertretungsweise nach Oebisfelde kommen, die Möglichkeit, nah an der Gemeinde zu sein und es erspart eine unnötige Pendelei. Insgesamt ist die Gemeinde in den vergangenen Monaten zusammengerückt, um ihrem Mitgliedern Gottesdienste zu ermöglichen.

Chor gestaltet Gottesdienst

Auch die Vereine haben sich aktiv engagiert. So wurde der musikalische Gottesdienst an Heiligabend in der Katharinenkirche mit dem Chor All’Cantara organisiert und brachte dafür auch den Männergesangverein Oebisfelde und den Frauenchor Wassensdorf mit ins Programm. Das traditionelle Krippenspiel wurde auf geschmackvolle Weise untermalt und die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Zu diesem Termin wurde auch Pfarrer Wolfgang Schwarzer, der selbst auch schon bei All’Cantara mitgesungen hat, für seinen langjährigen Einsatz gedankt.

Das Angebot der Kirche geht also dank der vielen Helfer beständig weiter. So steht am kommenden Sonntag um 10 Uhr die Eröffnung der Allianzgebetswoche an und am Sonntag, 26. Januar, findet der Gottesdienst in Gehrendorf statt. „Wir schauen, dass wir so viel möglich machen, wie es eben geht, aber es muss etwas improvisiert werden“, so Heidrun Möllmann, „Wir würden uns in jedem Fall freuen, wenn bald wieder eine nette Pfarrersfamilie in das Pfarrhaus einzieht.“