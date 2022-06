Miteinander ins Gespräch kommen Lange Nacht der Demokratie in Oebisfelde

Reden, diskutieren, philosophieren, spielen, lachen, feiern – all das ist am 2. Juli ab den frühen Abendstunden in Oebisfelde möglich. Denn die Stadt gehört zu den drei Orten im Landkreis Börde, in denen die Lange Nacht der Demokratie stattfindet.