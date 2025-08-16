weather wolkig
Über die Behelfsbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg rollt der Verkehr längst, an der Halberstädter Straße soll es nach dem Abriss eine geben. Nun ist noch eine weitere Notbrücke geplant.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 22.08.2025, 16:55
Über die Auf- und Abfahrten fließt der Verkehr trotz gesperrter Ringbrücke an der Brenneckestraße in Magdeburg.
Magdeburg. - Umleitungen, Staus, genervte Autofahrer: Das Verkehrschaos in Magdeburg aufgrund der Sperrungen von aktuell zwei Ringbrücken ist groß. Behelfsbrücken sollen zeitnah für Besserung sorgen. Nun kommt sogar noch eine, die eigentlich gar nicht geplant war. Und das hat einen entscheidenden Grund.