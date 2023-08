Kinder müssen sich bewegen. Daher fördert das Land für Schulanfänger die Mitgliedschaft in Sportvereinen. Bei der SG Bösdorf 08 begrüßt man das und sieht es als Chance, um alle Kinder für Sport zu begeistern.

Bei der SG Bösdorf 08 gibt es seit kurzem auch eine Bambini-Gruppe. Neben dem Fußball stehen vor allem die Freude an der Bewegung im Mittelpunkt.

Bösdorf - Im Rahmen ihrer Sommertour schaute die CDU-Landtagsabgeordnete Sandra Hietel-Heuer am Freitag beim Sportverein SG Bösdorf 08 vorbei. Begleitet wurde sie dabei von Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang (CDU). Es ging um mögliche Förderungen der Vereine und wie man Kindern den Zugang zum Sport erleichtern kann.

Mit der Corona-Pandemie sank bei vielen Sportvereinen die Mitgliederzahl. Damit die Vereine die finanziellen Verluste abfedern und alte Mitglieder reaktivieren beziehungsweise neue hinzugewinnen gewinnen konnten, hatte das Land in den vergangenen Jahren mit zusätzlichen Pauschalzahlungen unterstützt. Mit Erfolg.

Jetzt gibt es eine neue Initiative. Um Kinder in die Sportvereine zu bringen, hat das Land den Sportgutschein für Schulanfänger ins Leben gerufen. „Alle Erstklässler, wir haben dieses Jahr um die 20 000, erhalten in den nächsten Tagen einen Sportgutschein im Wert von 50 Euro“, erklärt Zieschang. Dieser könne bei jedem Verein, der Mitglied im Landessportbund ist, eingelöst werden. Die Aktion gilt für drei Jahre.

Sportmotoriktests bestätigen Bewegungsmangel bei Kindern

Grundschulkinder würden sich immer weniger bewegen. Das zeigen die Sportmotoriktests, die landesweit bei den Drittklässlern durchgeführt werden. Die Ergebnisse von 2022 und 2023 zeigten, dass die Beweglichkeit bei den Kindern deutlich zurückgegangen sei. Mit den Gutscheinen wolle man nun erreichen, den Bewegungsmangel aufzuhalten und die Kinder so früh wie möglich dem Sport zuzuführen. „Ein wichtiges Thema“, bekräftigt Ronny Hofmann, stellvertretender Vorsitzende der SG Bösdorf 08. Die Weichen für den Sport müssten so früh wie möglich gestellt werden, betont auch der Vereinsvorsitzende Günther Heizmann.

Ronny Hoffmann (von links) im Gespräch mitTamara Zieschang, Sandra Hietel-Heuer und Günther Heizmann. Foto: Ines Jachmann

Kinder haben von Natur aus den Drang, sich zu bewegen. Doch im digitalen Zeitalter würden Fernseher, Computerspiele, Handys und Co. immer mehr den natürlichen Drang unterdrücken. Daher sei es wichtig, sie so früh wie möglich zu mehr Bewegung zu animieren, betont Hoffmann. Das einem Kind nach 50 Meter Laufen schon die Puste ausgeht, sei nicht normal. „Die Gutscheine sind eine tolle Idee, Grundschüler wieder zum Sport zu bringen.“ Zudem legten Vereine, egal ob Handball, Fußball, Tischtennis oder Leichtathletik, wichtige Grundsteine für das weitere Leben. „Die Kinder lernen hier Team- und Sozialverhalten und auch mal mit Niederlagen umzugehen. Das gehört zum Leben einfach dazu.“

Im Mittelpunkt des Treffens stand auch das Ehrenamt, das letztlich die Vereine am Leben hält. „Wir müssen das stärker in den Fokus rücken, sei es über Förderung, Beratung oder einfach nur ein Dank in Form einer besonderen Würdigung“, sagte Sandra Hietel-Heuer.