Lichter an der Tanne zwischen Oebisfelde und Büstedt als Zeichen der Hoffnung

Welche Symbolkraft das Baumanleuchten an der Büstedter Allerbrücke hat, erklärt Velpkes Bürgermeister Mark Kreutzberg. Seine Amtskollegin Bogumila Jacksch in Oebisfelde mahnt, weiterhin solidarisch mit Flüchtlingen aus der Ukraine zu sein.

Oebisfelde - Menschen aus der niedersächsischen Samtgemeinde Velpke und aus Oebisfelde trafen sich traditionell am Vorabend des ersten Advents an der Büstedter Allerbrücke. Aus Richtung Westen kamen die Brandschützer der Velpker Feuerwehr, die die Straße für den feierlichen Akt des Anleuchtens der Grenztanne absperrten, während die Bläser der Breitenroder Kapelle für die Gäste in ihre Instrumente bliesen.