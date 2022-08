Drömlingsturnier Lokalmatador Stürze siegt in Etingen

Zahlreiche Zuschauer verfolgten am Wochenende das 21. Drömlingsturnier in Etingen. 180 Reiter haben sich mit ihren Pferden in mehr als 800 Nennungen bei 17 Springprüfungen gemessen. In der Prüfung Klasse M* siegte Hans-Günter Stürze vom heimischen Reitverein.