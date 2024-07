Oebisfelde - Zweimal schon hat der Oebisfelder Michael Frank ein Eisenbahnfest im Spätsommer veranstaltet. Der selbstständige Eisenbahner wird im Ort nur liebevoll „Stone“ genannt, denn er ist der wohl größte Rolling Stones-Fan vor Ort. Und er liebt die alten Dampfloks.

„Das ist jetzt das dritte Mal. Weil das letzte Jahr so einen großen Erfolg hatte, da habe ich mir gedacht: ,Nein, dieses Jahr machst du das wieder’“, erinnert sich Frank und fügt hinzu: „Und in Stendal ist ja auch Sachsen-Anhalt-Tag an dem Wochenende und da fährt auch noch ein Dampfzug zwischen Oebisfelde und Stendal.“ Und auch wenn er betont, dass er auf die Strecke keinen Einfluss hat, findet der Eisenbahner, dass die Veranstaltungen sich doch gut ergänzen würden.

Kleine Dampflok wird aufgebaut

Für das Oebisfelder Fest hat Frank aber noch ein ganz anderes Ass im Ärmel. „Wir bauen auch eine kleine Parkeisenbahn auf. Von der Altmark Rail, die kleine Dampflok. Da habe ich ja eine Einweisung drauf. Damit darf ja nicht jeder mit fahren. Das ist ein richtiger Dampfkessel. Wie eine große Lok, nur eben in klein“, freut sich der Oebisfelder, der für das Wochenende des 31. August und 1. September ein sehr vielseitiges Programm für Alt und Jung zusammengestellt hat.

Auf dem Platz an der alten Ladestraße rechts vom Bahnhof wird es ein großes Zelt geben und dort ist mit einem Bratwurststand, einer Gulaschkanone und einem Getränkewagen für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem soll es ein buntes Kinderprogramm geben.

Auch Führerstandsfahrten gibt es

Der Sonnabend bietet dann zudem Fahrten mit der vom Dampflokverein Meiningen geliehenen Dampflok von Oebisfelde nach Haldensleben und zurück. Hierfür sollten Interessierte in jedem Fall zwei Stunden Zeit einplanen. Tickets können ab Mitte August im Möbelhaus Remus erworben werden, sobald der Fahrplan für die Touren steht. „Wir fahren einmal vormittags und einmal mittags und einmal nachmittags. Nach Haldensleben, also Oebisfelde-Haldensleben und wieder zurück“, erklärt Frank, betont aber, dass noch einiges geklärt werden müsse, bevor die finalen Zeiten bekannt gegeben werden können.

„Und am Sonntag machen wir dann mit dieser Dampflok etwas, das nennt sich Führerstandsfahrten“, freut sich der sympathische Eisenbahner, „Da fahren wir dann bei Altmark Rail an die Rampe ran. Da braucht man keine Tritte oder sowas. So können die Leute gleich gerade rübergehen in die Lok und dann fahren wir einfach mal am Bahnbetriebswerk vorbei bis zum Ablaufberg und wieder zurück.“

Michael „Stone“ Frank organisiert wieder ein Eisenbahnfest in Oebisfelde und bietet dabei auch neue Höhepunkte an. Foto: MF

Diese kürzeren Fahrten werden aufgrund der großen Nachfrage angeboten, und Frank und sein Team haben einen Weg gefunden, dies möglich zu machen. „Also letztes Jahr war es wirklich ein voller Erfolg. So viele Leute waren da.“

Mit dem Einsatz der kleinen Dampflok will Frank auch einem alten Weggefährten gedenken. „Der Michael Frick, der kürzlich verstorben ist, der war sowas von happy, als wir die geholt haben. Wir haben abends am Biertisch an der Mosel gesessen und überlegt, wie wir die aufbauen“, erinnert sich Frank. „Wir machen das in seinem Gedenken weiter, egal was das für Mühen kostet.“