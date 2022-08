Marode Brücke in Weferlingen bis auf Weiteres gesperrt

Weferlingen - In bestimmten Abständen findet in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen eine Überprüfung der Brücken statt. So auch bei der Fußgängerbrücke über die Aller im Verlauf der Straße Mühlenweg/Neue Mühle in Weferlingen. Geländer und Brückenbelag wiesen Beschädigungen auf. Die sollten jetzt behoben werden. Doch beim Abnehmen des alten Belags erlebten Mitarbeiter des Bauamtes eine böse Überraschung.