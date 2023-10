Idyllisch sieht Hödingen auf dem Bild aus, das im Sportlerheim an der Wand hängt. Doch der Schein trügt. Hans-Werner Kraul (l.) stellte in einer Ausschusssitzung die Bedenken gegen die Erweiterung eines landwirtschaftlichen Unternehmens am Ortsrand vor.

Foto: Marita Bullmann