Bei den Fahrsporttagen in Bösdorf kämpften 60 Gespanne um Meistertitel. Max Berlage ist neuer Deutscher Meister der Zweispännerfahrer und Lokalmatador Markus Stottmeister wurde Landesmeister der Vierspännerzüge.

Max Berlage holt Gold in Bösdorf

Neuer Deutscher Meister der Zweispännerfahrer ist Max Berlage. Der 33-Jährige Hufschmied gewann mit 129,08 Punkten die kombinierte Prüfung (Dressur, Geländemarathon und Kegelparcous) in Bösdorf.

Bösdorf - Vier Tage war Bösdorf ein Mekka für Pferdesportfans. Hunderte Zuschauer verfolgten mit Spannung die Deutsche Meisterschaft der Zweispänner, die Landesmeisterschaft der Vierspänner und das Verbandschampionat des Pferdezuchtverbands (PZV) Brandenburg-Anhalt. Markus Stottmeister konnte sich souverän den Titel des Landesmeisters bei den Vierspännerzügen sichern.

Die drei Teilprüfungen, die aus Dressur, Gelände und Kegelfahren bestehen, meisterte der Bösdorfer mit Bravour.

Lokalmatador Markus Stottmeister ist neuer Landesmeister der Vierspännerzüge. In knapp zwei Wochen geht der Bösdorfer bei den Vierspänner-Europameisterschaften für Deutschland an den Start. Ines Jachmann

Allerdings starteten hier auch nur zwei Teilnehmer. Der 27-Jährige selbst sah diesen Wettkampf daher mehr als „Training unter Wettkampfbedingungen“ an. Eine Vorbereitung für die bevorstehende Europameisterschaft, wo Stottmeister für Deutschland an den Start gehen wird.

Für Sandro Koalick, Vize-Weltmeister 2019 und vierfacher Deutscher Meister, reichte es diesmal bei den Deutschen Zweispänner-Meisterschaften nur für Platz sechs. Ines Jachmann

Bereits am Freitagabend fuhr der Bösdorfer bei der Prüfung „Jagd nach Punkten“ einen Sieg ein und sicherte sich damit die Bösdorfer-Vierspänner-Trophy. Mit Blick auf die Europameisterschaft zeigte sich der 27-Jährige zuversichtlich. Sein Ziel sei es, ein gutes Turnier zu fahren. Ein Platz im Mittelfeld sei realistisch. „Wir sind auf einem guten Weg. Es ist noch ein bisschen Luft nach oben.“

uise Heinecke (links) und Enna Stolle waren bei den Turnieren als Schleifenmädchen bei jeder Siegerehrung mit dabei. Ines Jachmann

Nicht so einfach die Deutsche Meisterschaft der Zweispänner. Hier waren mehrere Fahrer am Start. Max Berlage sicherte sich mit 129,08 Punkten Gold. Der 33-jährige Hufschmied dankte seiner Frau Katja, die eine Top-Beifahrerin gewesen sei, und dem Veranstalter für die Organisation. „Es hat Spaß gemacht, hier zu fahren.“ Silber ging an Marco Freund und Jaqueline Walter freute sich über Bronze.

Rüdiger Schmidt (links) und Lothar Volkwein aus Schwerin sind große Pferdesportfans und und verfolgten in Bösdorf alle Wettkämpfe. Ines Jachmann

Das Jörg Stottmeister ein Händchen für Pferde hat, zeigte sich bereits am Donnerstag beim Verbandschampionat des PZV Brandenburg-Anhalt. Eine Eignungsprüfung für junge Pferde, wobei der Ausbildungsstand der Tiere bewertet wird. Der Bösdorfer gewann hier bei mit seinem sechsjährigen Pferd Luka.

Begleitet von viel Applaus drehten die jeweils Bestplatzierten der Vierspännerzüge Ponny und Pferde am Ende ihre Siegerrunden um den Platz. Ines Jachmann

Veranstalter zufrieden

Turnierleiter Michael Müller zeigte sich am Ende der Fahrsporttage zufrieden. Auch wenn dieses Jahr deutlich weniger Gespanne am Start waren, die vier Wettkampftage seien super gelaufen. „Sicherlich hat die geringe Teilnehmerzahl ein wenig die Stimmung getrübt, aber davon haben wir uns nicht aus der Bahn werfen lassen. Von denen, die da waren, gab es nur positives Feedback. Auch die Zuschauer und wir als Organisatoren waren zufrieden. Das tolle Wetter gab es als i-Tüpfelchen obendrauf.“

Daumen hoch für Theo (links) und Max. Die Zwillinge unterstützten die Organisatoren jeden Tag und packten beim Umbau fleißig mit an. Ines Jachmann

Es sei für den Verein eine Ehre gewesen, erneut ein großes Championat ausrichten zu dürfen. Sein Dank richte sich an alle Helfer und Sponsoren, ohne die das nicht zu stemmen sei. Manche von ihnen unterstützten den Bösdorfer Reit- und Fahrverein das ganze Jahr über. Wie „Günter und Günter“ alias Theo und Max. Die Zwillingsbrüder sind zwar nicht im Verein, doch immer zur Stelle, wenn Arbeitseinsätze anstehen. Das sei in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit, dass zwei so junge Burschen einfach immer mit anpacken, betonte Müller.

Früher organisierte Gerda Schreier mit ihrem Mann die Pferdesportturniere. Heute beobachtet sie als Ehrenmitglied das Geschehen von der Tribüne. Ines Jachmann

Großes Lob gab es auch von Rainer Bruelheide, Vorsitzender des Fahrausschusses des Deutschen Olympia-Komitees für Reiterei (DOKR). Bösdorf sei mit seinem Reit- und Fahrverein ein „seit Jahren sehr verlässlicher Partner“ in der Ausrichtung von Top-Turnieren. „Eine großartige Leistung, die zeigt, wie hoch der Pferdesport in Bösdorf gehalten wird“, sagte Landrat Martin Stichnoth. Er dankte allen, die zum dem Gelingen beigetragen haben. „Wir sind eine ländlich geprägte Region, die vom Ehrenamt und den Vereinen, die finanziell nicht unbedingt immer auf Rosen gebettet sind, lebt.“

Sascha Wunderlich auf dem Heimweg: Vier Tage moderierte die „goldene Stimme der Fahrsporttage“ die Meisterschaften. Ines Jachmann

Bösdorf sei ein goldener Boden für den Reit- und Fahrsport, betonte Hans-Werner Kraul, Bürgermeister der Einheitsgemeinde. „Das ist das Ergebnis jahrzehntelanger Vereinsarbeit, die mit viel Herzblut durchgeführt wird. Deswegen ist Bösdorf auch weit über die Grenzen unseres Bundeslandes bekannt.“