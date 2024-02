Mission in Kathendorf: Warum Vogelkästen gebaut werden

Hanni (v.l.), Lio und Andreas Bosse zeigen Modelle von Vogelarten, die im Drömling zuhause sind. Jenna (hinten; v.l.), Leonie, Janine Ahrens, Paul, Felix, Kilian, Til, Marika Tietge-Baatz und Sabine Wieter, Mitarbeiterin des Biosphärenreservats Drömling, bauen in Kathendorf Nistkästen aus Holz.

Kathendorf. - „Hört mal, wer da hämmert“, heißt es bei einer Aktion des Biosphärenreservates Drömling. Juniorranger und ihre Eltern fertigen an den überdachten Tischen des Bauwagens auf dem Sportplatz in Kathendorf Nistkästen an.