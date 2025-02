Die Sportlehrer des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Weferlingen organisieren wieder ein Skilager für ihre Schützlinge. Dabei können sie auch auf verlässliche Partner zählen.

Weferlingen - Mit vielen neuen Erfahrungen und wertvollen Erlebnissen kehrten die Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Weferlingen kürzlich aus ihrem traditionellen Skilager in Maria Lankowitz in Österreich zurück. Auch in diesem Jahr hatten sportbegeisterte Jugendliche die Möglichkeit, ihre Skifahrkünste unter professioneller Anleitung zu verbessern oder das Skifahren von Grund auf zu erlernen.

Skifahren ist für junge Menschen besonders förderlich, da es nicht nur die körperliche Fitness und Koordination verbessert, sondern auch mentale Stärke und soziale Kompetenzen fördert. Durch die ständige Anpassung an wechselnde Bedingungen auf der Piste werden Gleichgewichtssinn, Reaktionsfähigkeit und motorische Fähigkeiten geschult.

Ausgleich zum Schulalltag

Gleichzeitig stärkt das Skifahren das Selbstvertrauen, da Schüler ihre persönlichen Grenzen überwinden und neue Herausforderungen meistern. Zudem trägt der gemeinsame Aufenthalt im Skilager zur Teamfähigkeit bei, da Rücksichtnahme, gegenseitige Unterstützung und Zusammenhalt eine wichtige Rolle spielen. Nicht zuletzt bietet die Bewegung an der frischen Luft inmitten der Natur einen wertvollen Ausgleich zum schulischen Alltag.

Neben den begleitenden Sportlehrern Bert Hübner, Guido Arend und Robert Preißler spielten zwei Väter eine ganz besondere Rolle: Andre Knigge und Sören Ruloff. Beide engagieren sich bereits seit Jahren ehrenamtlich für das Skilager und tragen mit ihrer Erfahrung als Skifahrer maßgeblich zur Ausbildung der Schüler bei. Sie unterstützen nicht nur die Sportlehrer bei der Durchführung des Unterrichts, sondern vermitteln den jungen Skifahrern mit Geduld und Fachwissen wichtige Techniken und Sicherheitsaspekte.

Ehrenmedaille für Helfer

Dass dieses Engagement nicht selbstverständlich ist, wissen die Organisatoren zu schätzen. Schließlich investieren Andre Knigge und Sören Ruloff nicht nur ihre Freizeit, sondern übernehmen auch die entstehenden Kosten aus eigener Tasche. Als Zeichen des Dankes überreichten ihnen die Sportlehrer eine Ehrenmedaille, während die Schüler ihre Anerkennung mit großem Applaus zeigten.

„Ohne die ehrenamtliche Unterstützung durch unsere Helfer könnten wir das Skilager in dieser Form kaum durchführen“, betont Organisator Bert Hübner. Neben den beiden Vätern war auch die derzeit studierende Lilly Meier erneut als zuverlässige Begleiterin dabei und leistete wertvolle Unterstützung.

Das Skilager des Gymnasiums ist für viele Schüler ein Höhepunkt im Schuljahr – nicht zuletzt dank des Engagements von Eltern und freiwilligen Helfern.