Was so alles im Wasser los ist, entdeckt Jona mit der Becherlupe.

Oebisfelde/Kämkerhorst - Drei neue Entdeckerrouten gehen an den Start im Drömling – inklusive einer barrierearmen Rout. Auch hier setzen die Mitarbeiter des Biosphärenreservats auf Umweltbildung und wollen Besucher für den Drömling begeistern, die einen Kinderwagen mitführen oder im Rollstuhl sitzen. „Hier sind Kinder nicht unbedingt die Zielgruppe, obwohl es auch für sie Kleinigkeiten zu entdecken gibt“, erklärt Sabine Wieter von der Biosphärenreservatsverwaltung in Oebisfelde. „Das ist eher für neugierige Entdecker. Für Kinder haben wir eine Menge anderer Angebote.“

Die Junior Ranger fallen einem dazu ein, aber ein ganz besonderes Herzstück der Umweltbildung ist die frühkindliche Gruppe, die „Moorwichtel“, die jetzt auch am Montag, 12. August, um 16.30 Uhr wieder ein Treffen auf dem Gelände des Informationshauses Drömling in Kämkerhorst haben. „Ja, Kämkerhorst gehört nicht zu Oebisfelde, aber wir begrüßen durchaus viele Gruppen aus der Gemeinde“, so Wieter. „Der Standort im Kämkerhorst ist für Angebote für Kinder einfach gut ausgestattet.“

Der Barfußpfad kommt bei den Kindern gut an. Foto: Sabine Wieter

Das Naturschutzgebiet „Ohre-Drömling“ hat eine Größe von 10.340 Hektar. Viele Ortschaften in Oebisfelde-Weferlingen können sich stolz „Drömlingsdorf“ nennen, doch auch in benachbarten Kreisen ist das in Oebisfelde beheimatete „Biosphärenreservat Drömling“ sehr aktiv. Selbst in Wolfsburg finden Veranstaltungen im Spätsommer und Herbst statt.

Die Kindergruppen treffen sich überwiegend im Kämkerhorst. „Also unser Informationshaus im Kämkerhorst, das ist quasi der Drömling im Kleinformat“, erklärt Wieter und fügt hinzu: „Wir haben auf dem Außengelände verschiedne Stationen. Von einem Teich, wo die Kinder mit Wathose reingehen können und mit dem Kescher etwas rausfischen können, was sie dann unter der Lupe erforschen können. Wir haben aber auch einen kleinen Kräutergarten und weitere Stationen zu Tieren aus dem Drömling.“

Bei den Fledermaus-Exkursionen gibt es viel zu lernen. Foto: Sabine Wieter

Im Mittelpunkt steht ein Naturerlebnis zum Anfassen. Die Angebote sind altersgerecht maßgeschneidert und wer für die „Moorwichtel“ irgendwann zu alt ist, kann dann zu den Junior-Rangern wechseln. Als „Moorwichtel“ können Kinder ab vier Jahre mitmachen. Spuren suchen, forschen, rätseln, bauen und vieles mehr stehen dabei auf dem Programm. Wichtig sei, dass alle sich immer einen Rucksack mit Getränk und einer Kleinigkeit zum Essen mitbringen, denn zu jedem „Moorwichtel“-Termin gehört auch ein gemeinsames Picknick, sagt Sabine Wieter. Auch an wetterfeste Kleidung und feste Schuhe sollten alle denken, denn auch bei schlechtem Wetter geht es vor die Tür. Wer also keine Angst hat, auch mal nass und dreckig zu werden, ist bei den „Moorwichteln“ genau richtig.