Oebisfelde - Im Juni feiert der Frauenchor Wassensdorf sein 65-jähriges Bestehen und blickt auf ereignisreiche Jahre zurück. Was laut seiner ersten Vorsitzenden, Angelika Schliephake, immer gleichgeblieben sei, das ist das Herzblut, das die Menschen mitbringen. „Musik verbindet Menschen“, so Schliephake, „in jeder Sprache ist ein Ton gleich.“

Genau diese Verbindung streben die Vereine in Oebisfelde an, nicht nur lokal, sondern auch grenzübergreifend. Der Frauenchor Wassendorf und der Männergesangverein Oebisfelde hatten in diesem Sinne Kontakt zum Frauenchor Lidzbark aufgenommen, um die Städtepartnerschaft weiterhin lebendig zu gestalten. Der polnische Verein wurde für ein gemeinsames Konzert nach Oebisfelde eingeladen.

Proben und Konzert

Ende April war es dann soweit: Die Gäste aus Polen reisten für ein Probenwochenende im Schützenhaus und für ein anschließendes Frühlingskonzert in der Katharinenkirche an und wurden mit einem straffen Programm willkommen geheißen. Auch die selbst aus Polen stammende Ortsbürgermeisterin Bogumila Jacksch (UWG) ist Teil des Chors, und ihre Polnischkenntnisse waren an diesem Wochenende ganz besonders willkommen. So führte die Wahl-Oebisfelderin unter anderem durch die Ausstellung der Heimatstube in Breitenrode. Auch bei den intensiven Chorproben wurde immer wieder etwas gedolmetscht, aber viele der Teilnehmer griffen auch auf ihre Smartphones zurück, um sich bei der Verständigung zu helfen. Es wurde gemeinsam erkundet, gegessen, gefeiert und vor allem gesungen.

Der Höhepunkt des Wochenendes war das gemeinsame Konzert in der Katharinenkirche. „Wir hatten zwischendurch wirklich Tränen in den Augen“, verrät Angelika Schliephake und fügt hinzu: „Wir haben die ,Ode an die Freude’ auf polnisch gesungen und die polnischen Gäste haben es auf deutsch gesungen. Da war wirklich Gänsehaut angesagt.“

Auch musikalische Partnerschaft

Der Gastchor aus Polen, „All Cantara“ aus Oebisfelde und die Gastgeber aus Wassensdorf und Oebisfelde haben mit individuellen Liedvorträgen begeistert und konnten die seit fast 25 Jahren bestehende Städtepartnerschaft gebührend feiern. „Ohne die Unterstützung unserer Sponsoren wäre das alles sicherlich nicht so möglich gewesen“ sagt die pensionierte Lehrerin. Wie bei vielen Vereinen in der Region ist das Geld immer ein großes Thema. „Es fängt schon bei den Probenräumen an“, erzählt die Vorsitzende. „Und eigentlich bräuchten wir dringend ein neues Klavier.“

Auch der Nachwuchs wird immer Thema bleiben. So ist das Durchschnittsalter des Frauenchors um die 60 Jahre. „Natürlich haben wir auch Sängerinnen dabei, die in ihren 30ern sind, aber wenn so ein Chor bestehen soll, dann ist es wichtig, dass beständig neue Leute hinzukommen.“

Bei den gemeinsamen Proben wurde viel gelacht. Foto: Angelika Schliephake

Gerade bei der geplanten Reise nach Polen, wo die Oebisfelder der Gegeneinladung nachkommen wollen, wird nur eine Vertretung mitkommen. „Viele der älteren Mitglieder wollen die lange Fahrt nicht auf sich nehmen. Es sind ja gut zwölf Stunden. Das ist anstrengend“ sagt Schliephake. Es werden wohl aus jeder Stimmlage Vertreter mit auf die Reise gehen. Bis dahin trifft sich der Chor weiterhin jeden Mittwoch um 19.00 Uhr im Raum der Freikirche. Und wer mitsingen will, ist immer willkommen.