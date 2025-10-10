Gilberto Sánchez frisiert in Wolfsburg – zu seinen Kunden zählt auch so mancher Profi-Fußballer vom VfL und einige Eishockeyspieler von Grizzlys Wolfsburg. Warum der gebürtige Mexikaner nicht nur Haare schneidet, sondern Spuren im Herzen hinterlässt.

Gilberto Sánchez spielt auf der Gitarre und singt dazu. Der Kathendorfer bringt musikalisches Flair in den Wolfsburger Salon „IT'S//IN Meisterfriseure“, während seine Kollegin Ella Geist mit der Schere zaubert – echte Leidenschaft im Oktoberfest-Outfit.

Wolfsburg/Kathendorf - Gilberto Sánchez sorgt mit Musik für besondere Momente im Salon – live und persönlich. „Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging …“ Udo Jürgens’ berühmte Zeilen schweben durch den Raum in der Schillerstraße 45 in Wolfsburg – genauer gesagt durch den Salon „IT'S//IN Meisterfriseure“.