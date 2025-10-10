weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Promi-Friseur aus Kathendorf: Musik, Schere, Leidenschaft: Friseurmeister bringt südliches Flair nach Wolfsburg

Promi-Friseur aus Kathendorf Musik, Schere, Leidenschaft: Friseurmeister bringt südliches Flair nach Wolfsburg

Gilberto Sánchez frisiert in Wolfsburg – zu seinen Kunden zählt auch so mancher Profi-Fußballer vom VfL und einige Eishockeyspieler von Grizzlys Wolfsburg. Warum der gebürtige Mexikaner nicht nur Haare schneidet, sondern Spuren im Herzen hinterlässt.

Von Anett Roisch 10.10.2025, 18:00
Gilberto Sánchez spielt auf der Gitarre und singt dazu. Der Kathendorfer bringt musikalisches Flair in den Wolfsburger Salon „IT'S//IN Meisterfriseure“, während seine Kollegin Ella Geist mit der Schere zaubert – echte Leidenschaft im Oktoberfest-Outfit.
Gilberto Sánchez spielt auf der Gitarre und singt dazu. Der Kathendorfer bringt musikalisches Flair in den Wolfsburger Salon „IT'S//IN Meisterfriseure“, während seine Kollegin Ella Geist mit der Schere zaubert – echte Leidenschaft im Oktoberfest-Outfit. Foto: Anett Roisch

Wolfsburg/Kathendorf - Gilberto Sánchez sorgt mit Musik für besondere Momente im Salon – live und persönlich. „Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging …“ Udo Jürgens’ berühmte Zeilen schweben durch den Raum in der Schillerstraße 45 in Wolfsburg – genauer gesagt durch den Salon „IT'S//IN Meisterfriseure“.