Promi-Friseur aus Kathendorf Musik, Schere, Leidenschaft: Friseurmeister bringt südliches Flair nach Wolfsburg
Gilberto Sánchez frisiert in Wolfsburg – zu seinen Kunden zählt auch so mancher Profi-Fußballer vom VfL und einige Eishockeyspieler von Grizzlys Wolfsburg. Warum der gebürtige Mexikaner nicht nur Haare schneidet, sondern Spuren im Herzen hinterlässt.
10.10.2025, 18:00
Wolfsburg/Kathendorf - Gilberto Sánchez sorgt mit Musik für besondere Momente im Salon – live und persönlich. „Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging …“ Udo Jürgens’ berühmte Zeilen schweben durch den Raum in der Schillerstraße 45 in Wolfsburg – genauer gesagt durch den Salon „IT'S//IN Meisterfriseure“.