Drei Wanderrittführer legen im Drömling ihre Prüfung ab und können sich aus erster Hand einen Eindruck verschaffen, was das Unesco-Biosphärenreservat als Ziel für Exkursionen zu Pferde zu bieten hat.

Rätzlingen - Rätzlingen konnte in diesem Sommer einigen begeisterten Besuchern seine Gastfreundschaft zeigen. So war die Tour de Drömling vor einigen Wochen bereits hier zu Gast. Nun konnte das Dorf eine Gruppe Wanderreiter aus Berlin-Brandenburg begrüßen, die für den Abschlusslehrgang der Ausbildung zum Wanderrittführer mit der anschließenden dreitägigen Prüfung in die Ortschaft kamen.