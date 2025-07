Ein Historienvortrag zum Ende des Zweiten Weltkrieges findet in der nächsten Woche in Schönebeck statt. Illustriert wird der Vortrag mit noch nie gezeigten Farbfotos.

Was geschah in und um Schönebeck im April 1945?

Schönebeck. - Eine ergänzende Veranstaltung zur „Bike the Line“-Tour findet in der nächsten Woche im Soziokulturellen Zentrum „Treff“ statt. Das teilte Stadtarchivarin Britta Meldau der Volksstimme mit. Der Vortrag ist Teil des länderübergreifenden Projektes „Bike the Line“-Gedenk-Radtour 2025. Der Zweite Weltkrieg endete vor 80 Jahren. Was ist geplant?

Im Vortrag werden die Besonderheiten des Kriegsverlaufs vorgestellt, die diese Region von Mitte April bis Anfang Mai 1945 zu einem Brennpunkt der Kämpfe in Mitteldeutschland gemacht haben. Referent ist Herbert Witte, der seit 2019 wieder in seinem Heimatort Wertlau (Stadt Zerbst/Anhalt) wohnt. „Nach den Kämpfen an den amerikanischen Brückenköpfen Westerhüsen-Schönebeck und Barby-Zerbst wird auf die Geschehnisse nach dem sogenannten Kehrtwende-Befehl für die Armee Wenck vom 23. April eingegangen“, informiert Stadtarchivarin Meldau weiter. Vortragsinhalte werden ihren Informationen nach mit bisher noch nicht gezeigten (Farb-)Fotos und Militärkarten illustriert.

Schönebeck entging knapp der Zerstörung

„Schönebeck entging am Ende des Krieges einer Zerstörung durch die anrückenden amerikanischen Truppen. Dass die Stadt relativ glimpflich davonkam, ist offensichtlich der Initiative mutiger Männer zu verdanken“, teilt die Stadtarchivarin mit. Demnach wurden verschiedene Quellen wie Zeitzeugenberichte, einschlägige Publikationen und amtliche Dokumente genutzt, um die Geschehnisse in der Stadt an der Elbe in der Zeit um die Mitte des April 1945 zu schildern. Britta Meldau wird in der Veranstaltung zudem Schlaglichter aus Forschungen und Recherchen des Stadtarchivs zum Kriegsende konkret in Schönebeck darstellen.

Veranstalter ist die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Der Vortrag findet am Donnerstag, 10. Juli, ab 18 Uhr im „Treff“ statt. Der Eintritt ist frei.