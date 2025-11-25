In der Magdeburger Innenstadt gab es einen Polizeieinsatz. Auf Höhe des Einkaufszentrums Galeria Karstadt Kaufhof war der Bereich des Breiten Wegs gesperrt. Straßenbahnen fahren wieder. Mittlerweile sind alle Sperrungen aufgehoben.

Magdeburg. - In der Innenstadt von Magdeburg lief am Dienstag (25. November 2025) im Breiten Weg ein größerer Polizeieinsatz. Wie Stefan Brodtrück von der Polizeiinspektion Magdeburg erklärte, sei gegen Mittag bei der Polizei eine „unspezifizierte Bedrohung“ für den Innenstadtbereich im Bereich des Breiten Weges, auf Höhe des Einkaufszentrums Galeria Karstadt Kaufhof eingegangen. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Die Polizei war mit etlichen Kräften vor Ort und führte Sperrmaßnahmen für Fußgänger und die Straßenbahn durch.

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mussten die Linien 1, 2, 5, 8, 9, 10 zunächst umleiten. Nicht bedient werden konnten Alter Markt, Am Katharinenturm und Opernhaus. Die Bahnen fuhren über Zollbrücke, Arenen und Nordbrückenzug. Um 13.53 Uhr meldeten die MVB, dass die Sperrung im Breiten Weg aufgehoben sei und die Bahnen wieder fahren.

Kunden hatten kurzzeitig vor dem Einkaufszentrum Galeria Karstadt Kaufhof in Magdeburg warten müssen. Foto: Sabine Lindenau

Eine Reporterin vor Ort berichtet, dass im Breiten Weg zwar Polizeifahrzeuge zu sehen waren, größere Absperrungen dort aber nicht mehr zu erkennen sind. Tatsächlich gesperrt sei derzeit noch der Bereich Parkplatz von Galeria Karstadt Kaufhof.

Gegen 14 Uhr meldet das auch die Polizei: „Die Absperrmaßnahmen im Bereich des Breiten Weges konnten wieder zurückgenommen werden. Sowohl Fußgänger als auch Straßenbahnen können den Bereich wieder passieren. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an“, hieß es in einer aktuellen Meldung.

Gegen 14.45 Uhr teilte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mit, dass nun sämtliche Sperrmaßnahmen aufgehoben worden seien. Zu den Hintergründen des Einsatzes machte sie „zum gegenwärtigen Zeitpunkt“ keine weiteren Angaben. Nur so viel: „Bei der Polizeiinspektion Magdeburg ging ein Hinweis ein, wonach eine bislang unbekannte Person die Begehung einer Straftat ankündigte. Hierbei handelte es sich um eine unspezifizierte Bedrohungslage. Betroffen war der Bereich des Breiten Weges auf Höhe von Galeria Kaufhof. Durch die Polizei wurde kurzzeitig der dortige Bereich für Fußgänger und Straßenbahnen gesperrt. Eine konkrete Gefährdungslage bestätigte sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nicht.“

Polizeibeamte leiteten Ermittlungen unter anderem wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein. Diese dauern gegenwärtig an.

Nach Informationen der Redaktion soll es sich um eine Bombendrohung gehandelt haben. Das ist aber unbestätigt.