Die Seniorenwohnanlage am Lehmweg ist fertiggestellt. Ein Paar aus Kunrau hat dort seine barrierefreie Wohnung bezogen und erzählt, wie es sich in den neuen vier Wänden lebt.

Seit Oktober wohnen Heidi Bialas und Fritz Albrecht in der neuen Seniorenwohnanlage Am Lehmweg in Oebisfelde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oebisfelde. - Bis vor wenigen Wochen wohnten Heidi Bialas und Fritz Albrecht noch in einer Eigentumswohnung in Kunrau. Jetzt hat das Paar seine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Seniorenwohnanlage Am Lehmweg in Oebisfelde bezogen. Das neue Zuhause ist 50 Quadratmeter groß und barrierefrei. Die Umzugskartons sind ausgepackt. Alle Möbel stehen an ihrem Platz. Der Alltag ist eingekehrt.